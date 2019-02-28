Американский конгрессмен хочет новых антироссийских санкций из-за убийства Немцова

28.02.2019 13:02



Американский конгрессмен-демократ Элиот Энгел и сенатор-республиканец Марко Рубио выступили с предложением – ввести очередную порцию антироссийских санкций и ограничений против лиц, которые имеют отношение к убийству Бориса Немцова. Резолюция соответствующего содержания была внесена в обе палаты конгресса США в связи с четвертой годовщиной гибели российского политика.