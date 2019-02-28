Скончался российский боец MMA Аркадий Лисин

28.02.2019 09:14



Скончался российский боец смешанных боевых искусств Аркадий Лисин, передает РИА Новости со ссылкой на Instagram организации, которая занимается продвижением бойцов. Россиянину был всего 21 год. Он выступал в тяжелой весовой категории.

«Сегодня скоропостижно ушел из жизни Аркадий Лисин… Царствия небесного, Чемпион», — гласит сообщение.

О точных причинах смерти не сообщается, но по слухам, у спортсмена остановилось сердце.