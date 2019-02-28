В Приморье заведены новые дела из-за «китовой тюрьмы»

28.02.2019 12:38



Стало известно о новых административных делах, которые были заведены против компаний, создавших в Приморье так называемую «китовую тюрьму», передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ. Как уточняется, дела были возбуждены по причине нарушения правил рыболовства. Как считают эксперты, условия, в которых содержались касатки и белухи, были, мягко говоря, неудовлетворительные. Сообщается, что дела были заведены против «Белого кита», «Океанариума ДВ», «Афалины» и «Сочинского дельфинария».