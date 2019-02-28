Владимир Зеленский пообещал тюрьму для Петра Порошенко

28.02.2019 11:03



Шоумен Владимир Зеленский, который продолжает набирать популярность среди обычных украинцев, пообещал, что в случае своего избрания президентом Украины он отправит в тюрьму нынешнего главу государства Петра Порошенко. Сообщение с таким содержанием появилось в Facebook на странице «Команда Зеленского».

Причиной для этого обещания стало решение украинского Конституционного суда, отменившего уголовное наказание для чиновников за «незаконное обогащение». После того, как об этом стало известно, по Украине прокатилась волна массовых возмущений. Однако это ничего не изменило, и свое слово решил взять Зеленский.

К слову говоря, этот закон был одним из условий сотрудничества, которое МВФ (Международный валютный фонд) требовал от Киева.