В Управделами президента объяснили закупку сигарет

28.02.2019 11:46



ТД «Кремлевский» обязан производить закупку продукции через систему госзакупок как ФГУП. Но это происходит за счет собственных, не бюджетных средств для дальнейшей продажи в магазинах. Так в разговоре с РИА Новости ситуацию прокомментировала пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на сайте госзакупок было обнародовано несколько заказов, которые были сделаны от ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» (относится к Управделами президента). Как уточняется, организация сделала закупку партии сигарет у единственного поставщика. Общая сумма закупки – 19,05 млн руб. В частности, в один из лотов, сумма которого составляет 2,289 млн рублей, входит закупка 42 тыс. сигарет.