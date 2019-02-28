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В Управделами президента объяснили закупку сигарет

28.02.2019 11:46
В Управделами президента объяснили закупку сигарет

ТД «Кремлевский» обязан производить закупку продукции через систему госзакупок как ФГУП. Но это происходит за счет собственных, не бюджетных средств для дальнейшей продажи в магазинах. Так в разговоре с РИА Новости ситуацию прокомментировала пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на сайте госзакупок было обнародовано несколько заказов, которые были сделаны от ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» (относится к Управделами президента). Как уточняется, организация сделала закупку партии сигарет у единственного поставщика. Общая сумма закупки – 19,05 млн руб. В частности, в один из лотов, сумма которого составляет 2,289 млн рублей, входит закупка 42 тыс. сигарет.

Управделами президента произвело закупку сигарет на 19 млн рублей
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12:09 0 0
Александр Н:

вот так и ведется борьба с табакокурением в стране . хотя может хоть кто то из них с()дохнет от рака легких

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