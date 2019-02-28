Управделами президента произвело закупку сигарет на 19 млн рублей

28.02.2019 06:48



Управление делами президента через ФГУП "Торговый дом "Кремлевский" закупило у Калужской табачной фабрики более 360 тыс. единиц табачной продукции на общую сумму более 19 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. При этом Калужская табачная фабрика выступает единственным поставщиков по договору. На сайте не сказано, было закуплено 360 тыс. сигарет или пачек сигарет, но стоимость одной единицы товара составляет около 52 рублей, пишет РБК.

Калужская табачная фабрика работает в сегменте элитных марок сигарет, а стоимость одной пачки сигарет предприятия составляет в среднем порядка 70 рублей.