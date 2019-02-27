Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ФЕВ, 13:45 МСК
USD (ЦБ)    65,7570
EUR (ЦБ)    74,4898

27 ФЕВ, 13:45 МСК
USD (ЦБ)    65,7570
EUR (ЦБ)    74,4898

Из сирийского лагеря похитили маленького россиянина

27.02.2019 10:49
Из сирийского лагеря похитили маленького россиянина

Из сирийского лагеря для беженцев «Эль-Хол» (провинция Хасака) похищен одиннадцатилетний россиянин. Об этом РИА Новости рассказала член Совета по правам человека при главе Чечне Хеда Саратова. Агентство уточняет, что она входит в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта. По ее словам, похищение совершили неизвестные.

При этом, как отмечается, некоторое время назад по мессенджеру WhatsApp прошло видео, на котором неизвестные люди, говорящие на арабском, пытаются общаться с рыжеволосым мальчиком. В ролике звучит фраза о том, что ребенок является чеченцем.

Токио выразил протест из-за визита Сергея Иванова на Курилы
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 4

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 3

Узнай, страна

В Московской области построят автозавод японской компании Hino

В Московской области построят автозавод японской компании Hino

Тамбовская область имеет потенциал производства экологически чистой продукции

Тамбовская область имеет потенциал производства экологически чистой продукции

16 омских компаний посетят Павлодар с крупнейшей бизнес-миссией

16 омских компаний посетят Павлодар с крупнейшей бизнес-миссией

В Томской области разработали систему для управления беспилотными автомобилями в условиях ЧС

В Томской области разработали систему для управления беспилотными автомобилями в условиях ЧС

Новости СМИ

Новости дня

13:43 В Швеции задержали «российского шпиона» В Швеции задержали «российского шпиона»
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
13:19 Представлять Украину на «Евровидении» отказалась и группа Kazka Представлять Украину на «Евровидении» отказалась и группа Kazka
12:42 Петра Порошенко сравнили с «вождем туземцев» Петра Порошенко сравнили с «вождем туземцев»
12:09 В Москву прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху В Москву прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
11:28 Индийские ВВС сбили пакистанский самолет Индийские ВВС сбили пакистанский самолет
09:57 Токио выразил протест из-за визита Сергея Иванова на Курилы Токио выразил протест из-за визита Сергея Иванова на Курилы
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
09:14 Дональд Трамп поддержал кибератаку против России Дональд Трамп поддержал кибератаку против России

Узнай, страна!

11:36 В Московской области построят автозавод японской компании Hino В Московской области построят автозавод японской компании Hino
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
08:55 Тамбовская область имеет потенциал производства экологически чистой продукции Тамбовская область имеет потенциал производства экологически чистой продукции
08:00 16 омских компаний посетят Павлодар с крупнейшей бизнес-миссией 16 омских компаний посетят Павлодар с крупнейшей бизнес-миссией
26 ФЕВ, 20:39 В Томской области разработали систему для управления беспилотными автомобилями в условиях ЧС В Томской области разработали систему для управления беспилотными автомобилями в условиях ЧС
26 ФЕВ, 19:37 В Сахалинской области запустили подводную оптоволоконную линию связи «Сахалин — Курильские острова» В Сахалинской области запустили подводную оптоволоконную линию связи «Сахалин — Курильские острова»
26 ФЕВ, 18:01 Президент РКИЦ Ким Тай Со: Сотрудничество с ТПП РФ для нас приоритетно Президент РКИЦ Ким Тай Со: Сотрудничество с ТПП РФ для нас приоритетно
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
25 ФЕВ, 09:43 ОРВ в Удмуртии: итоги 2018 ОРВ в Удмуртии: итоги 2018

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter