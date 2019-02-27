Из сирийского лагеря похитили маленького россиянина

27.02.2019 10:49



Из сирийского лагеря для беженцев «Эль-Хол» (провинция Хасака) похищен одиннадцатилетний россиянин. Об этом РИА Новости рассказала член Совета по правам человека при главе Чечне Хеда Саратова. Агентство уточняет, что она входит в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта. По ее словам, похищение совершили неизвестные.

При этом, как отмечается, некоторое время назад по мессенджеру WhatsApp прошло видео, на котором неизвестные люди, говорящие на арабском, пытаются общаться с рыжеволосым мальчиком. В ролике звучит фраза о том, что ребенок является чеченцем.