ФАС просят возбудить дело против Visa и Mastercard

28.02.2019 08:32



В ФАС поступило заявление с требованием возбудить дело против платежных систем Visa и Mastercard. Как передает РИА Новости, соответствующее заявление было подано тремя ассоциациями: АКИТ (интернет-торговля), АКОРТ (розничная торговля) и РАТЭК (электробытовая и компьютерная техника).

Как говорится в сообщении, заявление направляется в антимонопольную службу из-за фактов, которые демонстрируют признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны Visa и Mastercard. Также речь идет о злоупотреблении доминирующим положением со стороны обозначенных платежных систем.