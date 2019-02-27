В Швеции задержали «российского шпиона»

27.02.2019 13:43



В Швеции, в самом центре Стокгольма, задержан мужчина, которого подозревают в шпионаже и сборе информации в пользу России, передает РИА Новости со ссылкой на Полицию безопасности страны SÄPO (СЭПО). Как считают в ведомстве, он был завербован агентами спецслужб РФ, которые «работали под дипломатическим прикрытием». О задержанном практически ничего не сообщается, кроме того, что он работал в высокотехнологической сфере.

Более подробно о случившемся пока ничего не сообщается, комментировать ситуацию представители российской Службы внешней разведки отказались.