В Сети обсуждают поведение Порошенко

28.02.2019 07:29



В Сети появилась видеозапись выступления президента Украины Петра Порошенко в Запорожье перед украинцами. На видео видно, как одна из женщин стала что-то говорить президенту, в это время с нее сорвали шапку и кинули ей в лицо. На видео четко не видно, кто совершил данный поступок, сам ли украинский лидер или кто-то из его охраны. Тем не менее пользователи Сети решили что это сделал сам Петр Порошенко, осудив действия главы Украины, пишет РИА Новости.