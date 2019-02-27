Украина отказалась от участия в «Евровидении» после череды скандалов
Комическая ситуация, развернувшаяся вокруг Евровидения со стороны Украины, достигла своего логического завершения: Украина отказалась от участия в международном музыкальном состязании, сообщает «Российская газета». Официальной причиной отказа послужила «политизация» отбора кандидатов от страны, достигшая высшей точки чрезмерности. Стоит напомнить о том, что четыре музыкальных коллектива, занявшие с первое по четвертое место по итогам национального отбора, отказались представлять свою страну на международной музыкальной арене, поскольку по условиям контракта им запрещалось выступать на территории России после проведения Евровидения.
Написать комментарий