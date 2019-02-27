Украина отказалась от участия в «Евровидении» после череды скандалов

27.02.2019 22:36



Комическая ситуация, развернувшаяся вокруг Евровидения со стороны Украины, достигла своего логического завершения: Украина отказалась от участия в международном музыкальном состязании, сообщает «Российская газета». Официальной причиной отказа послужила «политизация» отбора кандидатов от страны, достигшая высшей точки чрезмерности. Стоит напомнить о том, что четыре музыкальных коллектива, занявшие с первое по четвертое место по итогам национального отбора, отказались представлять свою страну на международной музыкальной арене, поскольку по условиям контракта им запрещалось выступать на территории России после проведения Евровидения.