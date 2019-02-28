Некоторые банки решили отложить запуск быстрых платежей

28.02.2019 07:09



Ранее, Банк России анонсировал запуск мгновенных денежных переводов по номеру телефона в рамках Системы быстрых платежей ЦБ с 28 февраля. Тем не менее, только 4 из 12 кредитных организаций, участвующих в проекте, подтвердили начало осуществления мгновенных переводов с сегодняшнего дня для всех своих клиентов. Это такие банки, как Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Росбанк и СКБ-Банк. Остальные банки, участники проекта, заявили, что подключение клиентов к данной системе будет проходить в несколько этапов, пишет РБК.