Конгресс США захотел узнать об имуществе Путина

28.02.2019 06:57



Конгресс США захотел узнать о материальном положении Владимира Путина. Так, сенаторы представили на рассмотрение Конгресса специальный законопроект, требующий раскрыть сведения о доходах и имуществе президента России Владимира Путина. Поводом к появлению данного законопроекта послужили предполагаемые попытки России подорвать американскую демократию. Авторы проекта закона посчитали, что раскрытие информации о доходах российского президента станет хорошим ответом на действия России, пишет ТАСС.