На столичном полигоне начались массовые испытания беспилотных авто
На одном из московских полигонов начался автомобильный конкурс «Зимний город», чьей основной целью является тестирование и выявление тех моделей беспилотных автомобилей, которые будут лучше всего приспособлены к суровым российским погодным условиям, сообщает «НТВ». Всего в конкурсе принимают участие 13 команд профессионалов, специализирующиеся на разработке специальных сенсоров, которые буквально являются «глазами» для беспилотных транспортных средств. Лучшая команда получит на осуществление своих разработок 175 млн рублей.
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