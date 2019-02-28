На столичном полигоне начались массовые испытания беспилотных авто

28.02.2019 00:06



На одном из московских полигонов начался автомобильный конкурс «Зимний город», чьей основной целью является тестирование и выявление тех моделей беспилотных автомобилей, которые будут лучше всего приспособлены к суровым российским погодным условиям, сообщает «НТВ». Всего в конкурсе принимают участие 13 команд профессионалов, специализирующиеся на разработке специальных сенсоров, которые буквально являются «глазами» для беспилотных транспортных средств. Лучшая команда получит на осуществление своих разработок 175 млн рублей.