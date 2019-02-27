Обгоревшие тонны денег найдены на столичном складе

27.02.2019 23:56



На одном из складов Москвы были обнаружены несколько тонн денежных купюр, которые, по предварительным данным, пытались сжечь, но данная затея не увенчалась успехом, сообщает «Lenta.ru». Предположительно, неизвестные люди завезли «наличные» на склад при помощи погрузчика-манипулятора, после чего подожгли их с нескольких сторон, рассчитывая на то, что они сгорят. Но подавляющая часть денег не сгорела, а так и осталась лежать на складе. Правоохранительные органы не разглашают подробности оперативной информации, поэтому неизвестно, кому и по какой причине понадобилось сжигать такое «безумное» количество денег.