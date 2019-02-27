Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов призвал снизить налоги для отрасли

27.02.2019 22:48



Вагит Алекперов, являющийся главой компании «ЛУКОЙЛ», выступил с заявлением, призвав снизить налоговый «гнет» в топливной отрасли, сообщает «Коммерсантъ». По словам бизнесмена, в условиях «заморозки» цен в топливной отрасли, нефтяные компании работают в убыток себе. Он призвал правительство страны предоставить компаниям дополнительные налоговые льготы, поскольку торговля топливом, на текущий момент, является не столько бизнесом, сколько «социальным обязательством». Если не будет разработан комплекс компенсационных мер, то топливные компании, по предварительным подсчетам, получат убытков более чем на 1,5 трлн рублей за текущий год.