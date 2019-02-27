ФНС может ввести обязательную маркировку минеральной воды

27.02.2019 20:48



Предложение о введении обязательной маркировки для минеральной воды было вынесено Федеральной налоговой службой России (ФНС), поскольку на текущий момент имеется возможность «ухода» от налогов в данной производственно-торговой отрасли, сообщают «РИА новости». Особо актуальна данная проблема для регионов Северного Кавказа. В ближайшее время аналитики налогового ведомства проведут полный анализ, который предоставит показатели объемов производства и продажи минеральной воды по России в целом.