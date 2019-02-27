Четвертый коллектив отказался представлять Украину на «Евровидении»

27.02.2019 19:57



Еще один музыкальный коллектив отказался представлять Украину на сцене «Евровидения», однако на этот раз музыканты не получили приглашения, а объявили о своем отказе заранее, так сказать отказались «авансом», сообщает «Газета.ру». Группа носит название «Brunettes Shoot Blondes» и заняла четвертое место по результатам национального отбора музыкантов. Напоминаем, что музыканты и музыкальные группы, занявшие с первое по третье место в рамках национального отбора, последовательно получили предложения представить страну на «Евровидении», однако дойдя до пункта в контракте, который запрещает гастроли по территории Российской Федерации, все коллективы отказались его подписывать.