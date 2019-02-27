Порошенко предложил продавать лишнюю электроэнергию в ЕС

27.02.2019 18:22



Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что из-за того, что из-за высоких энергетических мощностей и возобновляемой энергетики в настоящее время у Украины образовался излишек электроэнергии, который никому не нужен, его нужно продавать в страны Европейского союза. По информации Министерства энергетики Украины производство электроэнергии в стране в прошлом году выросло на 2,5% и составило порядка 159,3 млрд кВт/ч, пишет РБК.