В ФАС рассказали о ситуации с ценами на бензин

27.02.2019 17:55



По словам руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, россиянам не стоить ждать повышения розничных цен на бензин. По расчетам специалистов ведомства, цены на бензин на российском рынке в этом году не будут подниматься выше инфляции, а новый налоговый механизм, который принят в нефтяном секторе, помогает защитить внутренний рынок от колебаний цен. По словам Артемьева, сложный период прошел и, в настоящее время, у продавцов бензина идет хороший заработок, пишет газета Известия.