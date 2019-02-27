В России стали чаще откладывать рождение первенца

27.02.2019 16:52



Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о том, что в России сдвинулась граница рождения первого ребенка. Теперь большинство российских семей предпочитают рожать своего первенца в возрасте 26 - 35 лет, и только 45% первых родов приходится на более ранний возраст россиянок. По словам Голиковой, такая ситуация является достаточно тревожной, так как более позднее рождение первенца снижает возможность появления в семье второго и третьего детей.

Вице-премьер связывает данную ситуацию с желанием родителей сначала встать на ноги и только потом рожать детей. Она надеется на то, что те меры, которые предпринимает Правительство РФ, поможет переломить данную тенденцию и приведет к увеличению рождаемости в России, пишет газета Известия.