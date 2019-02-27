Белоруссия попросила у России $600 млн

27.02.2019 16:26



Глава министерства финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что белорусская сторона обратилась к России с просьбой предоставить кредит на сумму $600 млн. По его словам, данная сумма необходима Белоруссии для того, чтобы была возможность рефинансировать дол перед Россией в 2019 году. Также, Ермолович сообщил, что российская сторона в настоящее время рассматривает данный запрос и пока не давала официального ответа, пишет ТАСС.