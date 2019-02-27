Токио выразил протест из-за визита Сергея Иванова на Курилы

27.02.2019 09:57



Япония заявила России протест из-за поездки на Курилы специального представителя президента РФ Сергея Иванова, информирует РИА Новости. Тем не менее, по словам генсека японского кабмина Ёсихидэ Суга, Токио планирует продолжать диалог с Москвой по вопросу мирного договора и решению «территориального вопроса».

Напомним также, что ранее сам Сергей Иванов во время своего пребывания на курильском острове Шикотан заявил, что так называемая «территориальная проблема» существует у Японии, но не у России, поэтому никаких разговоров о передаче Курил не идет.