Дональд Трамп поддержал кибератаку против России

27.02.2019 09:14



Глава США Дональд Трамп с одобрением отнесся к шагам, которые были предприняты кибернетическим командованием против российского «Агентства интернет-исследований» (IRA), передает Газета.ру со ссылкой на NBC News. Как сообщают СМИ, данная атака оказалась «самым агрессивным» шагом, который предпринял Белый дом против «российского вмешательства» в выборы. Уточняется, что имеется в виду блокировка доступа к интернету для IRA в день, когда проходили выборы в конгресс США.