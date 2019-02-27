В Желтом море разбился истребитель Южной Кореи

27.02.2019 08:43



В Желтом море потерпел крушение южнокорейский истребитель KF-16 ВВС, передает ТАСС. Как сообщается, инцидент произошел через три минуты после того, как самолет поднялся с базы. По какой причине произошла авария, пока не сообщается. На месте работают специалисты, которым предстоит выяснить все подробности случившегося.

Что касается пилотов, то обоим удалось успешно катапультироваться. Подробностей о состоянии их здоровья пока нет, но, вероятно, их жизни вне опасности.