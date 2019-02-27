Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ФЕВ, 10:00 МСК
USD (ЦБ)    65,6182
EUR (ЦБ)    74,4898

27 ФЕВ, 10:00 МСК
USD (ЦБ)    65,6182
EUR (ЦБ)    74,4898

Ученые смогли превратить углекислый газ обратно в уголь

27.02.2019 08:00
Ученые смогли превратить углекислый газ обратно в уголь

Ученые использовали жидкие металлы, чтобы превратить углекислый газ обратно в твердый уголь, в исследованиях, которые предлагают альтернативный путь для безопасного и постоянного удаления парниковых газов из нашей атмосферы. Новый метод может преобразовать СО2 назад в углерод при комнатной температуре в процессе, который эффективен и масштабируем. Побочным преимуществом является то, что углерод может удерживать электрический заряд, становясь суперконденсатором, поэтому он потенциально может использоваться в качестве компонента в будущих автомобилях. Это первый в мире прорыв, который может преобразовать наш подход к улавливанию и хранению углерода, пишет ScienceDaily.

Исследовательская группа во главе с университетом RMIT в Мельбурне, Австралия, разработала новую методику, которая может эффективно преобразовывать CO2 из газа в твердые частицы углерода. Это может стать альтернативным путем для безопасного и окончательного удаления парниковых газов из атмосферы.

Современные технологии улавливания и хранения углерода сосредоточены на сжатии CO2 в жидкую форму, транспортировке его на подходящее место и закачке под землю. Однако, их осуществлению препятствуют инженерные проблемы, проблемы экономической жизнеспособности и экологические проблемы, связанные с возможными утечками из хранилищ. Исследователь RMIT доктор Torben Daeneke считае, что преобразование CO2 в твердое вещество может быть более устойчивым подходом.

"Хотя мы не можем буквально повернуть время вспять, превращение углекислого газа обратно в уголь и захоронение его обратно в землю немного похоже на перемотку часов выбросов", - сказал Daeneke. "На сегодняшний день CO2 преобразуется в твердое вещество только при чрезвычайно высоких температурах, что делает его промышленно нежизнеспособным. Используя жидкие металлы в качестве катализатора, мы показали, что можно превратить газ обратно в углерод при комнатной температуре, в процессе, который является эффективным и масштабируемым. И хотя необходимо провести больше исследований, это важный первый шаг к обеспечению твердого хранения углерода."

Чтобы преобразовать CO2, исследователи разработали жидкий металлический катализатор со специфическими свойствами поверхности, что сделало его чрезвычайно эффективным при проведении электричества при химической активации поверхности. Углекислый газ растворяют в стакане, заполненном жидкостью электролита и небольшим количеством жидкого металла, который затем заряжают электрическим током. СО2 медленно преобразовывается в твердые хлопья углерода, которые естественно разделены от поверхности жидкостного металла, способствуя непрерывному производству углеродистого твердого тела.

"Побочное преимущество процесса заключается в том, что углерод может удерживать электрический заряд, становясь суперконденсатором, поэтому он потенциально может использоваться в качестве компонента в будущих автомобилях", - говорит один из авторов исследования доктор Dorna Esrafilzadeh. "Процесс также производит синтетическое топливо в качестве побочного продукта, который также может иметь промышленное применение".

Ученые воссоздали условия возникновения жизни на Земле
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 4

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 3

Узнай, страна

Тамбовская область имеет потенциал производства экологически чистой продукции

Тамбовская область имеет потенциал производства экологически чистой продукции

16 омских компаний посетят Павлодар с крупнейшей бизнес-миссией

16 омских компаний посетят Павлодар с крупнейшей бизнес-миссией

В Томской области разработали систему для управления беспилотными автомобилями в условиях ЧС

В Томской области разработали систему для управления беспилотными автомобилями в условиях ЧС

В Сахалинской области запустили подводную оптоволоконную линию связи «Сахалин — Курильские острова»

В Сахалинской области запустили подводную оптоволоконную линию связи «Сахалин — Курильские острова»

Новости СМИ

Новости дня

09:57 Токио выразил протест из-за визита Сергея Иванова на Курилы Токио выразил протест из-за визита Сергея Иванова на Курилы
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
09:14 Дональд Трамп поддержал кибератаку против России Дональд Трамп поддержал кибератаку против России
08:43 В Желтом море разбился истребитель Южной Кореи В Желтом море разбился истребитель Южной Кореи
08:16 В Нальчике в ходе КТО ликвидирован боевик В Нальчике в ходе КТО ликвидирован боевик
07:29 В США рассказали о кибероперации против "Агентства интернет-исследований" В США рассказали о кибероперации против "Агентства интернет-исследований"
06:58 Украина заменит участника Евровидения Украина заменит участника Евровидения
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
06:42 Транзит российского газа через Украину невыгоден Транзит российского газа через Украину невыгоден

Узнай, страна!

08:55 Тамбовская область имеет потенциал производства экологически чистой продукции Тамбовская область имеет потенциал производства экологически чистой продукции
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
08:00 16 омских компаний посетят Павлодар с крупнейшей бизнес-миссией 16 омских компаний посетят Павлодар с крупнейшей бизнес-миссией
26 ФЕВ, 20:39 В Томской области разработали систему для управления беспилотными автомобилями в условиях ЧС В Томской области разработали систему для управления беспилотными автомобилями в условиях ЧС
26 ФЕВ, 19:37 В Сахалинской области запустили подводную оптоволоконную линию связи «Сахалин — Курильские острова» В Сахалинской области запустили подводную оптоволоконную линию связи «Сахалин — Курильские острова»
26 ФЕВ, 18:37 В Москве завершили строительство моста для самолетов и третьей взлетной полосы в Шереметьево В Москве завершили строительство моста для самолетов и третьей взлетной полосы в Шереметьево
26 ФЕВ, 18:01 Президент РКИЦ Ким Тай Со: Сотрудничество с ТПП РФ для нас приоритетно Президент РКИЦ Ким Тай Со: Сотрудничество с ТПП РФ для нас приоритетно
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
25 ФЕВ, 09:43 ОРВ в Удмуртии: итоги 2018 ОРВ в Удмуртии: итоги 2018

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter