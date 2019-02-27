Ученые смогли превратить углекислый газ обратно в уголь

27.02.2019 08:00



Ученые использовали жидкие металлы, чтобы превратить углекислый газ обратно в твердый уголь, в исследованиях, которые предлагают альтернативный путь для безопасного и постоянного удаления парниковых газов из нашей атмосферы. Новый метод может преобразовать СО2 назад в углерод при комнатной температуре в процессе, который эффективен и масштабируем. Побочным преимуществом является то, что углерод может удерживать электрический заряд, становясь суперконденсатором, поэтому он потенциально может использоваться в качестве компонента в будущих автомобилях. Это первый в мире прорыв, который может преобразовать наш подход к улавливанию и хранению углерода, пишет ScienceDaily.

Исследовательская группа во главе с университетом RMIT в Мельбурне, Австралия, разработала новую методику, которая может эффективно преобразовывать CO2 из газа в твердые частицы углерода. Это может стать альтернативным путем для безопасного и окончательного удаления парниковых газов из атмосферы.

Современные технологии улавливания и хранения углерода сосредоточены на сжатии CO2 в жидкую форму, транспортировке его на подходящее место и закачке под землю. Однако, их осуществлению препятствуют инженерные проблемы, проблемы экономической жизнеспособности и экологические проблемы, связанные с возможными утечками из хранилищ. Исследователь RMIT доктор Torben Daeneke считае, что преобразование CO2 в твердое вещество может быть более устойчивым подходом.

"Хотя мы не можем буквально повернуть время вспять, превращение углекислого газа обратно в уголь и захоронение его обратно в землю немного похоже на перемотку часов выбросов", - сказал Daeneke. "На сегодняшний день CO2 преобразуется в твердое вещество только при чрезвычайно высоких температурах, что делает его промышленно нежизнеспособным. Используя жидкие металлы в качестве катализатора, мы показали, что можно превратить газ обратно в углерод при комнатной температуре, в процессе, который является эффективным и масштабируемым. И хотя необходимо провести больше исследований, это важный первый шаг к обеспечению твердого хранения углерода."

Чтобы преобразовать CO2, исследователи разработали жидкий металлический катализатор со специфическими свойствами поверхности, что сделало его чрезвычайно эффективным при проведении электричества при химической активации поверхности. Углекислый газ растворяют в стакане, заполненном жидкостью электролита и небольшим количеством жидкого металла, который затем заряжают электрическим током. СО2 медленно преобразовывается в твердые хлопья углерода, которые естественно разделены от поверхности жидкостного металла, способствуя непрерывному производству углеродистого твердого тела.

"Побочное преимущество процесса заключается в том, что углерод может удерживать электрический заряд, становясь суперконденсатором, поэтому он потенциально может использоваться в качестве компонента в будущих автомобилях", - говорит один из авторов исследования доктор Dorna Esrafilzadeh. "Процесс также производит синтетическое топливо в качестве побочного продукта, который также может иметь промышленное применение".