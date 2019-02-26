Ученые воссоздали условия возникновения жизни на Земле

26.02.2019 18:23



Астробиологи НАСА успешно воссоздали условия первобытного океана, где жизнь на Земле началась около 4 миллиардов лет назад.

Команда из Лаборатории реактивного движения в Пасадене, Калифорния, воссоздала гидротермальные жерла, отверстия в океанском дне, где нагревается вода и материал из коры, чтобы понять строительные блоки жизни. Исследование проводилось для того, чтобы понять, как формировалась жизнь в первые годы существования планеты Земля. Это позволит ученым в один прекрасный день определить области в космосе, где внеземные организмы также могут цвести и процветать.

Так, исследователи воссоздали условия первобытного океана, наполнив лабораторный стакан теми же материалами, которые присутствовали при зарождении жизни на Земле миллиарды лет назад. Они смешали воду, минералы, а также пируват и аммиак — молекулы, обычно встречающиеся вблизи гидротермальных жерл и являющиеся предшественниками для образования строительных блоков жизни.

Они также нагрели мензурки до 158 градусов по Фаренгейту, отрегулировали рН, чтобы имитировать щелочную среду, уменьшили кислород и использовали минерал под названием гидроксид железа, или зеленая ржавчина, которая была в изобилии в первые годы Земли.

В ходе эксперимента исследователи обнаружили, что когда небольшое количество кислорода было введено в зеленую ржавчину, это вызвало реакцию, которая привела к образованию аминокислоты аланин и альфа-гидрокси кислоты лактата. Хотя команда не производила жизнь, они считают, что молекулы, произведенные из искусственного океана, могут рекомбинировать и в конечном итоге позволить жизни процветать.

"Мы показали, что в геологических условиях, подобных ранней Земле, и, возможно, другим планетам, мы можем формировать аминокислоты и альфа-гидроксикислоты из простой реакции в мягких условиях, которые существовали бы на морском дне", - заявила Лори Бардж, астробиолог и автор исследования.

Ученые считают, что те же условия, которые привели к созданию жизни на Земле, могут также позволить формирование жизни в других частях Вселенной.

"Если у нас есть эти гидротермальные жерла здесь, на Земле, возможно, подобные реакции могли бы произойти и на других планетах", - добавила соавтор исследования Эрика Флорес.

Результаты исследования могут стать основой для будущих межзвездных миссий и помочь определить, где искать признаки внеземной жизни. Например, спутники Европа (Юпитер) и Энцелад (Сатурн) - это океанические миры, где под их ледяными корками могут существовать гидротермальные источники, пишет TechTimes.