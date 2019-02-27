Украина заменит участника Евровидения

27.02.2019 06:58



Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры о возможности выступления на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2019 группы Kazka, которая заняла третье место на национальном отборочном конкурсе. Тем не менее определенного ответа от музыкального коллектива пока нет. Кольцова заявила, что в случае отказа группы от поездки на Евровидение, переговоры будут вестись и с другими участниками финала отборочного конкурса. Также, она подтвердила факт "политизации конкурса", от которой предостерегали организаторы Евровидения, пишет газета Вести.