Maruv не поедет на Евровидение

26.02.2019 06:56



Певица Maruv, которая победила в отборочном конкурсе, не будет представлять Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2019. Она не подписала контракт с Национальной общественной телекомпании Украины из-за того, что в данном документе было слишком много запретов, одним из которых певице запрещалось ездить в Россию на гастроли.

Организаторы конкурса Евровидение уже прокомментировали данный инцидент. Они сообщили, что пристально наблюдают за ситуацией на Украине и предостерегли власти страны от политизации ситуации, пишет RT.