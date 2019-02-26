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В новый Volkswagen Touareg поставили самый мощный V8 TDI

26.02.2019 22:54
В новый Volkswagen Touareg поставили самый мощный V8 TDI

Автомобильная компания «Volkswagen» снабдила новую модель своего автомобиля «Touareg» сверхмощным мотором, который также устанавливается на автомобили «Audi SQ7», сообщают «Народные новости». Двигатель обладает «мощностью» в 421 лошадиную силу, а на разгон до 100 км/ч у него уходит менее 5 секунд. Презентация нового автомобиля пройдет на автосалоне в Женеве, который запланирован на начало марта текущего года.

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