В новый Volkswagen Touareg поставили самый мощный V8 TDI

26.02.2019 22:54



Автомобильная компания «Volkswagen» снабдила новую модель своего автомобиля «Touareg» сверхмощным мотором, который также устанавливается на автомобили «Audi SQ7», сообщают «Народные новости». Двигатель обладает «мощностью» в 421 лошадиную силу, а на разгон до 100 км/ч у него уходит менее 5 секунд. Презентация нового автомобиля пройдет на автосалоне в Женеве, который запланирован на начало марта текущего года.