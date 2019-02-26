СКР: за сутки на горячую линию для бизнеса позвонили 46 человек

26.02.2019 22:49



В первый рабочий день новой горячей линии, открытой Следственным комитетом России для приема обращений от представителей отечественного бизнеса, было зафиксировано 46 обращений граждан, сообщает «Фонтанка». Основными причинами жалоб явились неправомерные, а порой преступные, действия исполнительных органов и должностных лиц, а также необоснованное преследование по уголовным обвинениям и ненадлежащая разработка судебных и следственных производств, возбужденных в отношении частного бизнеса.