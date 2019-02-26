В Гаване прошло обсуждение российско-кубинского сотрудничества

26.02.2019 21:36



Владимир Титов, являющийся первым заместителем министра иностранных дел России, принял участие в переговорах с официальными представителями правительства Кубы, в ходе которых обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами, сообщает ИА «REGNUM». Подробности встречи не разглашаются, но обе страны охарактеризовали свои двухсторонние взаимоотношения как «замечательные». На текущий момент времени Россия и Куба являются надежными партнерами в целом ряде внешнеполитических вопросов, а также разрабатывают совместные промышленно-транспортные проекты.