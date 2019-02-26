В МЭР ждут роста иностранного турпотока после введения электронных виз

26.02.2019 21:26



Согласно заявлению Сергея Галкина, возглавляющего Министерство экономического развития России, следствием введения электронных виз последует увеличение туристического потока вплоть до 30%, сообщает «Вестник Кавказа». Основные требования, которые возлагаются на электронные визы, это снижение административно-бюрократических барьеров, которые вызывают излишнее «затягивание» времени, которое требуется для получения въездных документов.