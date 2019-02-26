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Доходы Крыма в 2018 году составили 54,8 миллиарда рублей

26.02.2019 20:56
Доходы Крыма в 2018 году составили 54,8 миллиарда рублей

Сергей Аксенов, занимающий пост главы Республики Крым, сообщил о крупнейшем росте доходов полуострова за последние годы, сообщает «Krym.news.ru». В сравнении с «украинским» периодом, в 2018 году доходы республики увеличились более чем в 2,5 раза. Размер чистого дохода за отчетный период составил чуть менее 55 млрд рублей. Вместе с ростом доходной части бюджета Крыма также повысились и расходы, подавляющая часть которых была направлена на проекты в социальной и образовательной сферах.

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