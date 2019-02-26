Порошенко запретил наблюдателям от РФ участвовать в выборах на Украине

26.02.2019 20:48



Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому международные наблюдатели из России не будут допущены к процессу выборов президента Украины, сообщает «Политика Сегодня». Ранее официальные представители ОБСЕ уже заявляли о недопустимости введения запрета для российских наблюдателей, поскольку подобные меры противоречат основополагающим принципам организации. Кроме того, подобный «формат» президентских выборов вызовет серьезные сомнения в процессе их легитимности.