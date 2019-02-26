Песков сообщил о возросшей активности иностранных шпионов

26.02.2019 19:58



Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарем президента России, заявил об участившихся случаях слежки иностранными агентами за гражданами и организациями страны, сообщает ТК «Звезда». Песков подчеркнул, что Москва крайне негативно относится к подобным проявлениям «разведки», поскольку слежка ведется не только за высокопоставленными представителями российской власти, но также и за рядовыми гражданами. Пресс-секретарь заявил, что неизвестно в каких целях может быть использована полученная подобным образом информация.