Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ФЕВ, 20:43 МСК
USD (ЦБ)    65,6182
EUR (ЦБ)    74,4898

26 ФЕВ, 20:43 МСК
USD (ЦБ)    65,6182
EUR (ЦБ)    74,4898

Посол Венесуэлы заявил о просроченных лекарствах в гумпомощи США

26.02.2019 19:49
Посол Венесуэлы заявил о просроченных лекарствах в гумпомощи США

Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, являющийся послом Венесуэлы в России, рассказал о политической обстановке внутри страны и о гуманитарной помощи со стороны США, сообщают «Известия». Он заявил, что располагает информацией из надежных источников, согласно которой, в гуманитарной помощи, которую США пытаются чуть ли не силой переправить в Венесуэлу, содержатся не только просроченные и непригодные для использования лекарственные препараты, но также испорченные продукты. Подобную «помощь» не проверила ни одна мировая организация, занимающаяся гуманитарными поставками. Таким образом, гумпомощь начинает приобретать «политизированный» вид.

Укус клеща может вызвать аллергию на красное мясо
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 3

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 3

Узнай, страна

В Томской области разработали систему для управления беспилотными автомобилями в условиях ЧС

В Томской области разработали систему для управления беспилотными автомобилями в условиях ЧС

В Сахалинской области запустили подводную оптоволоконную линию связи «Сахалин — Курильские острова»

В Сахалинской области запустили подводную оптоволоконную линию связи «Сахалин — Курильские острова»

В Москве завершили строительство моста для самолетов и третьей взлетной полосы в Шереметьево

В Москве завершили строительство моста для самолетов и третьей взлетной полосы в Шереметьево

В Хабаровском крае открыли физкультурно-оздоровительный комплекс по программе «Газпром — детям»

В Хабаровском крае открыли физкультурно-оздоровительный комплекс по программе «Газпром — детям»

Новости СМИ

Новости дня

19:58 Песков сообщил о возросшей активности иностранных шпионов Песков сообщил о возросшей активности иностранных шпионов
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
18:50 Укус клеща может вызвать аллергию на красное мясо Укус клеща может вызвать аллергию на красное мясо
18:23 Ученые воссоздали условия возникновения жизни на Земле Ученые воссоздали условия возникновения жизни на Земле
18:08 Полковника ФСБ осудили за госизмену Полковника ФСБ осудили за госизмену
17:49 По делу Арашукова прошли обыски у высокопоставленных силовиков По делу Арашукова прошли обыски у высокопоставленных силовиков
17:34 Медведев поручил увеличить доходы россиян Медведев поручил увеличить доходы россиян
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
16:44 В 2018 году с должников было списано 676 млрд рублей В 2018 году с должников было списано 676 млрд рублей

Узнай, страна!

20:39 В Томской области разработали систему для управления беспилотными автомобилями в условиях ЧС В Томской области разработали систему для управления беспилотными автомобилями в условиях ЧС
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
19:37 В Сахалинской области запустили подводную оптоволоконную линию связи «Сахалин — Курильские острова» В Сахалинской области запустили подводную оптоволоконную линию связи «Сахалин — Курильские острова»
18:37 В Москве завершили строительство моста для самолетов и третьей взлетной полосы в Шереметьево В Москве завершили строительство моста для самолетов и третьей взлетной полосы в Шереметьево
18:01 Президент РКИЦ Ким Тай Со: Сотрудничество с ТПП РФ для нас приоритетно Президент РКИЦ Ким Тай Со: Сотрудничество с ТПП РФ для нас приоритетно
17:02 Туризм в Тамбовской области стал привлекательной отраслью для инвестиций Туризм в Тамбовской области стал привлекательной отраслью для инвестиций
25 ФЕВ, 09:43 ОРВ в Удмуртии: итоги 2018 ОРВ в Удмуртии: итоги 2018
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
21 ФЕВ, 14:28 В рамках форума «Свое дело – твой успех» состоятся выставки «Омская марка» и «Инновации года» В рамках форума «Свое дело – твой успех» состоятся выставки «Омская марка» и «Инновации года»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter