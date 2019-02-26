Посол Венесуэлы заявил о просроченных лекарствах в гумпомощи США

26.02.2019 19:49



Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, являющийся послом Венесуэлы в России, рассказал о политической обстановке внутри страны и о гуманитарной помощи со стороны США, сообщают «Известия». Он заявил, что располагает информацией из надежных источников, согласно которой, в гуманитарной помощи, которую США пытаются чуть ли не силой переправить в Венесуэлу, содержатся не только просроченные и непригодные для использования лекарственные препараты, но также испорченные продукты. Подобную «помощь» не проверила ни одна мировая организация, занимающаяся гуманитарными поставками. Таким образом, гумпомощь начинает приобретать «политизированный» вид.