Укус клеща может вызвать аллергию на красное мясо
Исследователи из Университета Северной Каролины обнаружили, что некоторые клещи могут вызывать аллергию на красное мясо, независимо от того, чем они недавно питались.
Так, общепринятая теория заключалась в том, что клещ будет питаться кровью млекопитающего, такого как мышь, собака или олень. Затем он “подхватит” молекулу сахара под названием альфа-гал, которая присутствует практически у всех млекопитающих, кроме человека и других приматов. Если клещ укусит человека, альфа-гал в слюне клеща вызовет у него повышенную чувствительность к сахару. А в виду того, что альфа-гал присутствует в красном мясе, человек после укуса клеща может подвергнуться аллергической реакции при употреблении говядины, свинины и возможно даже молочных продуктов.
Теперь, в выводах, представленных на ежегодной конференции Американской академии аллергии, астмы и иммунологии, профессор Скотт Коминс предполагает, что это сам клещ, а не то, кого он кусал до укуса человека, вызывает Альфа-гал аллергию.
Альфа-гал аллергия, также известная как аллергия на мясо или аллергия на мясо млекопитающих, представляет собой реакцию на галактозу-альфа-1,3-галактозу (альфа-гал), в результате чего организм перегружается иммуноглобулином Е (IgE).
Аллергия на красное мясо - это лишь одна из многих проблем со здоровьем, вызванных болезнями клещевого происхождения. И, как ожидается, эти проблемы будут только ухудшатся по мере потепления климата планеты. Тем более, что в настоящее время нет никакой эффективной обработки от клещей или лечения от этого вида аллергии, пишет NewsMedical.
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