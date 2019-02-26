Укус клеща может вызвать аллергию на красное мясо

26.02.2019 18:50



Исследователи из Университета Северной Каролины обнаружили, что некоторые клещи могут вызывать аллергию на красное мясо, независимо от того, чем они недавно питались.

Так, общепринятая теория заключалась в том, что клещ будет питаться кровью млекопитающего, такого как мышь, собака или олень. Затем он “подхватит” молекулу сахара под названием альфа-гал, которая присутствует практически у всех млекопитающих, кроме человека и других приматов. Если клещ укусит человека, альфа-гал в слюне клеща вызовет у него повышенную чувствительность к сахару. А в виду того, что альфа-гал присутствует в красном мясе, человек после укуса клеща может подвергнуться аллергической реакции при употреблении говядины, свинины и возможно даже молочных продуктов.

Теперь, в выводах, представленных на ежегодной конференции Американской академии аллергии, астмы и иммунологии, профессор Скотт Коминс предполагает, что это сам клещ, а не то, кого он кусал до укуса человека, вызывает Альфа-гал аллергию.

Альфа-гал аллергия, также известная как аллергия на мясо или аллергия на мясо млекопитающих, представляет собой реакцию на галактозу-альфа-1,3-галактозу (альфа-гал), в результате чего организм перегружается иммуноглобулином Е (IgE).

Аллергия на красное мясо - это лишь одна из многих проблем со здоровьем, вызванных болезнями клещевого происхождения. И, как ожидается, эти проблемы будут только ухудшатся по мере потепления климата планеты. Тем более, что в настоящее время нет никакой эффективной обработки от клещей или лечения от этого вида аллергии, пишет NewsMedical.