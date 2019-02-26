Полковника ФСБ осудили за госизмену

26.02.2019 18:08



Бывший полковник Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов обвинены в государственной измене. Такое решение вынес Московский окружной военный суд. Так, Михайлов получил 22 года колонии, а Стоянов - 14 лет колонии. Их обвиняют в том, что они передали конфиденциальную информацию иностранным спецслужбам. Однако, характер информации правоохранительные органы не называют, пишет РИА Новости.