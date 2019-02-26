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По делу Арашукова прошли обыски у высокопоставленных силовиков

26.02.2019 17:49
По делу Арашукова прошли обыски у высокопоставленных силовиков

Официальный представитель пресс-службы Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в рамках уголовного дела о краже газа у "Газпрома", возбужденного в отношении сенатора Рауфа Арашукова, сотрудники СКР провели обыски у высокопоставленных сотрудников силовых ведомств Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ставропольского края. По ее словам следствие намеревается выяснить происходили ли факты незаконного потребления газа, через организации, которые контролировали Арашуковы, пишет Лента.ру.

Стала известна схема хищения газа в деле Арашуковых
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