Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 ФЕВ, 16:32 МСК
USD (ЦБ)    65,5401
EUR (ЦБ)    74,2963

21 ФЕВ, 16:32 МСК
USD (ЦБ)    65,5401
EUR (ЦБ)    74,2963

Стала известна схема хищения газа в деле Арашуковых

21.02.2019 15:35
Стала известна схема хищения газа в деле Арашуковых

Специалисты ФСБ смогли выявить схему хищения газа по делу Арашуковых. Так, по данным ФСБ, фигуранты дела и их сообщники смогли организовать фиктивные поставки газа подставным партнерам, после чего отражали данные поставки в отчетности и записывали газ как потерянный. Следственный комитет России был проинформирован об этой схеме за неделю до ареста Арашуковых. По данным ФСБ, в рамках данного дела было похищено газа на сумму более 31 млрд рублей, пишет РБК.

Президент не очень доволен работой по своим поручениям
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 1

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 2

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 2

Узнай, страна

В Твери дали старт строительству нового здания Тверского суворовского военного училища.

В Твери дали старт строительству нового здания Тверского суворовского военного училища.

В рамках форума «Свое дело – твой успех» состоятся выставки «Омская марка» и «Инновации года»

В рамках форума «Свое дело – твой успех» состоятся выставки «Омская марка» и «Инновации года»

Омский Центр поддержки экспорта вошел в тройку лучших в стране

Омский Центр поддержки экспорта вошел в тройку лучших в стране

В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро

В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро

Новости СМИ

Новости дня

16:25 Депутаты Госдумы одобрили законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ Депутаты Госдумы одобрили законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
16:01 Минтруд изменит схему начисления социальных доплат для перерасчета пенсий Минтруд изменит схему начисления социальных доплат для перерасчета пенсий
15:11 Президент не очень доволен работой по своим поручениям Президент не очень доволен работой по своим поручениям
14:51 В Госдуму внесен законопроект о передаче пенсий по наследству В Госдуму внесен законопроект о передаче пенсий по наследству
14:04 Зачем зебрам нужны полоски Зачем зебрам нужны полоски
13:39 В ближайшее время в Москву приедет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху В ближайшее время в Москву приедет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
13:07 В Мюнхене произошла стрельба, погибло двое В Мюнхене произошла стрельба, погибло двое

Узнай, страна!

16:12 В Твери дали старт строительству нового здания Тверского суворовского военного училища. В Твери дали старт строительству нового здания Тверского суворовского военного училища.
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
14:28 В рамках форума «Свое дело – твой успех» состоятся выставки «Омская марка» и «Инновации года» В рамках форума «Свое дело – твой успех» состоятся выставки «Омская марка» и «Инновации года»
20 ФЕВ, 20:56 В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро
20 ФЕВ, 20:14 В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов
20 ФЕВ, 17:23 ТПП РФ взаимодействует с Антитеррористическим центром СНГ ТПП РФ взаимодействует с Антитеррористическим центром СНГ
19 ФЕВ, 08:53 Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
18 ФЕВ, 09:57 Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter