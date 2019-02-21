Стала известна схема хищения газа в деле Арашуковых

21.02.2019 15:35



Специалисты ФСБ смогли выявить схему хищения газа по делу Арашуковых. Так, по данным ФСБ, фигуранты дела и их сообщники смогли организовать фиктивные поставки газа подставным партнерам, после чего отражали данные поставки в отчетности и записывали газ как потерянный. Следственный комитет России был проинформирован об этой схеме за неделю до ареста Арашуковых. По данным ФСБ, в рамках данного дела было похищено газа на сумму более 31 млрд рублей, пишет РБК.