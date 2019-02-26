В 2018 году с должников было списано 676 млрд рублей

26.02.2019 16:44



Как сообщил официальный представитель пресс-службы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по итогам 2018 года с граждан России было списано порядка 676 млрд рублей долгов, при этом в консолидированный бюджет РФ из этой суммы поступило около 243,1 млрд рублей. Также, представитель ФССП сообщил, что только 40% должников добровольно погасили свои задолженности. Остальную часть долгов пришлось взыскивать через суд, пишет ТАСС.