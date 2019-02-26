Васильева предлагает ужесточить экспертизу учебников

26.02.2019 16:28



Министр просвещения Ольга Васильева выступила с инициативой об ужесточении экспертизы учебников, которые поступают в российские школы. Так, согласно ее предложению, необходимо проверять содержание учебных пособий еще на стадии рукописей. Экспертиза будет проводиться совместно с Российской академией наук. А одним из новшеств станет проставление имени рецензента на титульном листе учебника, пишет РИА Новости.