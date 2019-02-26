Стратегия «Новатэк» предусматривает производство 57 млн тонн СПГ до 2030 года

26.02.2019 15:41



Председатель Правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о стратегии развития компании до 2030 года. Так, по его словам, в настоящее время стратегия компании предусматривает производство 57 млн тонн СПГ. Тем не менее в течение двух-трех лет текущая стратегия компании может быть пересмотрена, а производство СПГ увеличено до 70 млн тонн, пишет ИА REGNUM