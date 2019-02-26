Греф принзался в потере миллиардов из-за искусственного интеллекта

26.02.2019 14:55



Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о рисках широкого внедрения искусственного интеллекта. По его словам, из-за искусственного интеллекта крупные системы могут потерять большие деньги, так как одна маленькая ошибка, совершенная системой, может привести к совершению серьезных ошибок. Греф заявил, что именно так и случалось в Сбербанке. В результате ошибок, совершенных искусственным интеллектом, банк терял миллиарды рублей, пишет РБК.