"Газпром" увеличил долю поставок газа в ЕС

26.02.2019 07:32



Как заявила генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова, в 2018 году организации удалось увеличить долю поставок российского газа на рынки Европы. Так, согласно предоставленным данным, доля поставок увеличилась с 34,2% в 2017 году, до 36,7% в прошлом 2018 году. А общий объем поставок российского голубого топлива в страны Европейского союза и Турцию в 2018 году составил порядка 201,8 млрд кубометров, пишет РИА Новости.