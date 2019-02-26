Тимошенко объявила о начале импичмента Порошенко

26.02.2019 14:29



Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила о том, что ее партия "Батькивщина", совместно с другими поддерживающими ее партиями, объявляет начало процедуры импичмента действующего президента Украины Петра Порошенко. По ее словам, поводом для начала процедуры послужило журналистское расследование, касательно махинаций с закупками для украинской армии. Тимошенко обвиняет президента в государственной измене, пишет газета Известия.