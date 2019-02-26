Украина продолжает закупать российский газ

26.02.2019 06:45



Украина все еще продолжает закупать российский газ. С таким заявлением выступила кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко. Она опровергает слова президента Порошенко и премьер-министра страны о том, что Украина якобы прекратила закупки российского газа 5 лет назад. Тем не менее, по словам Тимошенко это не соответствует действительности, так как российский газ пускают сначала в Европу, а затем по кольцевым газопроводам возвращают обратно на Украину, отмечая в документах, что газ европейский. Однако, этот возвращенный газ Украина получает уже по завышенной цене.

Тимошенко заявила, что готова подтвердить свои слова документально. А также дала обещание, что в том случае, если она станет президентом страны, она сумеет в два раза снизить стоимость газа для украинских потребителей. В противном случае Юлия Тимошенко пообещала уйти из политики, пишет РИА Новости.