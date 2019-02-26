Кокорин и Мамаев останутся под стражей до 8 апреля

26.02.2019 14:05



Решением Мосгорсуда футболисты Александр Кокорин, Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин и их приятель Александр Протасовицкий останутся под стражей до 8 апреля, передает «Советский спорт». Таким образом, суд решил отклонить апелляцию адвокатов на продление срока заключения, признав эту меру законной.

Напомним, что упомянутые фигуранты дела пребывают в СИЗО «Бутырка», начиная с восьмого октября 2018 года. Продлить срок заключения суд решил на очередном заседании, которое состоялось 6 февраля.