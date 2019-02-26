Суд отказался освобождать фигуранта дела Baring Vostok Абгаряна

26.02.2019 13:12



Мосгорсуд принял решение, признав законным арест партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна, который обвиняется в мошенничестве, сообщает РИА Новости из зала судебных заседаний. Таким образом, апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения, а мера пресечения осталась прежней.

Ранее адвокаты Абгаряна просили изменить меру пресечения их подзащитного, разрешив внести залог суммой пять миллионов рублей, домашний арест, либо под «личное поручительство «сорока уважаемых и заслуживающих доверия лиц».